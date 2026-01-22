GRAD KRUŠEVAC JE RASPISAO KONKURS ZA PROJEKTE NAMENJENE DECI ZA 2026. GODINU

Gradska uprava grada Kruševca objavila je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u okviru Lokalnog plana akcije za decu za 2026. godinu.

Za ovu namenu iz budžeta grada opredeljeno je ukupno 1.500.000,00 dinara. Pravo učešća imaju udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Kruševca (ili imaju ogranak registrovan na toj teritoriji) i koja obavljaju delatnost u oblastima od značaja za lokalni plan akcije za decu.

Prioritetne oblasti konkursa:

Projekti treba da doprinose unapređenju položaja dece u sledećim oblastima:

Socijalna zaštita po meri dece;

Bolje zdravlje za svu decu;

Unapređenje obrazovanja;

Kultura, informisanje i fizička kultura;

Unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju.

Rokovi i način prijave:

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objavljivanja konkursa ( do 19.02. 2026. godine)

Mesto predaje: Prijemna kancelarija Gradske uprave grada Kruševca (kancelarija br. 31) ili putem pošte na adresu Gazimestanska br. 1.

Pored štampane dokumentacije, popunjene obrasce (Obrazac 1 i 2) obavezno je dostaviti i na mejl: jasmina.kalicanin@krusevac.rs. Konkursna dokumentacija i svi potrebni obrasci mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta grada Kruševca: www.krusevac.ls.gov.rs.

Aktivnosti odobrenih projekata moraju se realizovati najkasnije do 10. 12. 2026. godine.