GRAD KRUŠEVAC ĆE OVE GODINE PODELITI 800 NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA NAJMLAĐIM SUGRAĐANIMA

Grad Kruševac će i ove godine obradovati najmlađe sugrađane (deca do 12 godina) novogodišnjim paketićima. Ukupno 800 paketića biće uručeno tokom manifestacije „Praznični trg“, koja će se održavati od 15. decembra 2025. do 15. januara 2026. godine.

Grad će do kraja tekuće nedelje obavestiti o proceduri prijave i dodele paketića putem medija i zvaničnog sajta grada.

Poseban praznični doživljaj upotpuniće i koncert Tropico benda, koji će biti održan 26. decembra 2025. godine u 21 čas na Trgu Kosturnica.