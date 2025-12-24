Jefimija TV, Kruševac

GORSKA SLUŽBA I „FAZI“ DONELI PAKETIĆE DECI KOJA SU HOSPITALIZOVANA U KRUŠEVAČKOJ OPŠTOJ BOLNICI

ByGoran Nikolić

dec 24, 2025

Tradicionalno, uoči Novogodišnjih i Božićnih praznika pripadnici Gorske službe spasavanja na spekatakularan način doneli su paketiće mališanima koji su hospitalizovani u kruševačkoj Opštoj bolnici.

Članovi Gorske službe spasavanja posetili su danas Dečje odeljenje Opšte bolnice u Kruševcu kako bi najmlađim pacijentima ulepšali predstojeće praznike i podelili novogodišnje paketiće. Za mališane je ovo poseban doživljaj jer se pripadnici Gorske službe, obučeni u kostime Deda mraza, zahvaljujući svojim profesionalnim veštinama, spuštaju sa najviše zgrade bolničkog kompleksa, ulaze kroz prozore i donose im poklone.

Kompanija Fazi u saradnji sa Gorskom službom već 8. godinu realizuje ovu akcijuu gradovima Južne Srbije.

Novogodišnje paketiće ove godine dobilo je ukupnio 400 mališana koji zbog trenutnog zdravstvenog stanja praznike provode u bolnici.

 

