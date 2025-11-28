GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC ORGANIZOVAO SLAVLJE POVODOM 60 GODINA BRAKA DVOJE KORISNIKA

Gajić Dušanka i Dragutin iz sela Zalogovac kod Kruševca, poznaju se od detinjstva, zajedno su isli u školu, družili se, a potom i stupili u brak. U zajednički život ušli su, kako kažu, sa dva tanjira i dve viljuške, vrednim i poštenim radom stekli su sve što im je potrebno, odgajili dvoje dece izveli ih na put i danas slave 60 godina braka. Gerontološki centar Kruševac je povodom ovog značajnog jubileja za svoje korisnike Gajiće, organizovao slavlje na kome se vodilo računa o svakom detalju, počevši od izbora hrane, torti, dekoracije, muzike, što je dodatno izazvalo emocije kod svih gostiju, a najviše kod slavljenika.

S obirom da i ćerka i sin žive u Nemačkoj, Gajići su odlučili da starost provedu u Gerontološkom centru. Ističu da su veoma zadovoljni životom u ovoj ustanovi, uslugom, negom, a posebno uživaju u raznovrsnim zabavnim sadržajima koji se redovno organizuju.

Kruševacki Gerontoloski centar se, pored svoje osnovne uloge pružanja nege i zdravstvene zaštite za stara lica, trudi da korisnicima organizuje druženja povodom značajnih datuma u njihovim životima, poput današnjeg, ali i povodom obeležavanja praznika kako bi im boravak u ustanovi bio zabavniji, prijatniji i ispunjeniji.