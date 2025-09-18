GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC OBELEŽIO KRSNU SLAVU

Gerontološki centar Kruševac obeležio je slavu ustanove Svetog Proroka Zaharija i Pravedne Jelisavete. Proslava slave, koja predstvlja važan događaj u životu centra, i ove godine je protekla u duhu zajedništva i porodične atmosfere.

Čin sečenja slavskog kolača obavili su sveštenici Kruševačke eparhije u prisustvu korisnika Centra i zaposlenih.

Inače, Gerontološki centar Kruševac radi punim kapacitetom. U toku godine realizuju se brojne aktivnosti, od obeležavanja dana starih, velikih verskih praznika, pa do proslave rođendana, a sve u cilju boljeg i lepšeg boravka u domu.

Današnjoj slavi prisustvovale su i zvanice iz društvenog, privrednog i javnog života grada.

Vernici Srpske pravoslavne crkve 18. septembra obeležavaju dan Svetog proroka Zaharije i pravedne Jelisavete, roditelja Jovana Preteče, potonjeg Svetog Jovana Krstitelja. Sveti Zaharija i Jelisaveta dobili su potomstvo u veoma poznim godinama, pa u narodu postoji verovanje da bi svi bračni parovi koji čeznu za decom na današnji dan trebalo da se pomole ovim svetiteljima kako bi i sami postali roditelji.