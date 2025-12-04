FORUM ŽENA GRADSKOG ODBORA SPS-A U KRUŠEVCU OBELEŽIO JE SLAVU VAVEDENJE PRESVETE BOGORODICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih praznika posvećenih Bogomajci. Vavedenje, kako ga još zovu Sveta Prečista ili Ženska Bogorodica, obeleženo je crvenim slovima u pravoslavnom kalendaru. Spada u dvanaest najvećih hrišćanskih praznika. Slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvedena u hram Božji, u pratnji svojih roditelja Joakima i Ane. Vavedenje uvek pada u vreme Božićnjeg posta, pa je i slavska trpeza posna. Bez obzira u koji dan padne, dozvoljena je riba. Mnogi se danas i pričešćuju.

Sečenjem slavskog kolača u prostorijama stranke, Forum žena GO SPS obeležio je današnji praznik.