„FONDACIJA ZA SRPSKI NAROD I DRŽAVU“ JE OVOGODIŠNJI DOBITNIK SVETOSAVSKE NAGRADE KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC

Na sednici Saveta za dodelu svetosavske nagrade, jednoglasno je odlučeno da ovogodišnji dobitnik ove prestižne nagrade bude „Fondacija za srpski narod i državu“.

„Svetosavska nagrada biće dodeljena „Fondaciji za srpski narod i državu“ zbog svog kontinuiranog doprinosa u očuvanju kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa srpskog naroda na prostoru Kruševca i Rasinskog okruga“, istakla je nakon sednice Saveta direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković.

Nagrada će dobitniku biti uručena na Svetosavskoj akademiji, koja će biti upriličena 25. januara u Kruševačkom pozorištu, od 18 sati.