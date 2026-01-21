Jefimija TV, Kruševac

Kultura Vesti

„FONDACIJA ZA SRPSKI NAROD I DRŽAVU“ JE OVOGODIŠNJI DOBITNIK SVETOSAVSKE NAGRADE KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

jan 21, 2026

Na sednici Saveta za dodelu svetosavske nagrade, jednoglasno je odlučeno da ovogodišnji dobitnik ove prestižne nagrade bude „Fondacija za srpski narod i državu“.

„Svetosavska nagrada biće dodeljena „Fondaciji za srpski narod i državu“ zbog svog kontinuiranog doprinosa u očuvanju kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa srpskog naroda na prostoru Kruševca i Rasinskog okruga“, istakla je nakon sednice Saveta direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković.

Nagrada će dobitniku biti uručena na Svetosavskoj akademiji, koja će biti upriličena 25. januara u Kruševačkom pozorištu, od 18 sati.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

RAZGOVORI GRADONAČELNIKA I MEŠTANA MESNIH ZAJEDNICA MODRICA, DVORANE I ZDRAVINJE

jan 22, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U KRUŠEVCU RAZMATRAN PREDLOG PLANA UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2026/27

jan 21, 2026 Goran Nikolić
Hronika Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC (45) POD SUMNJOM DA JE, NAKON RASPRAVE NA SLAVI, PUCAO NA DRUGOG MUŠKARCA (26)

jan 21, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

RAZGOVORI GRADONAČELNIKA I MEŠTANA MESNIH ZAJEDNICA MODRICA, DVORANE I ZDRAVINJE

22.01.2026. Goran Nikolić
Kultura Vesti

„FONDACIJA ZA SRPSKI NAROD I DRŽAVU“ JE OVOGODIŠNJI DOBITNIK SVETOSAVSKE NAGRADE KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC

21.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U KRUŠEVCU RAZMATRAN PREDLOG PLANA UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2026/27

21.01.2026. Goran Nikolić
Hronika Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC (45) POD SUMNJOM DA JE, NAKON RASPRAVE NA SLAVI, PUCAO NA DRUGOG MUŠKARCA (26)

21.01.2026. Goran Nikolić