FILM “BOŽIJI ČOVEK” U BIOSKOPU “KRUŠEVAC”

Na repertoaru bioskopa “Kruševac” 7., 8. i 9. marta 2022. godine, sa projekcijama od 17.00 i 19.00 sati, prikazivaće se film “Božiji čovek”. Nesvakidašnja tema na filmu – priča o svecu. U 109 minuta, filmskim jezikom oslikan je život jednog od najvećih grčkih svetaca Nektarija Eginskog, praćen velikim nepravdama, progonima i optužbama od strane tadašnjih čelnika Grčke pravoslavne crke i Aleksandrijske patrijaršije.

U “Božijem čoveku“ igra i ruska zvezda Aleksandar Petrov, ali i kontroverzna holivudska zvezda Miki Rurk u ulozi paralizovanog grčkog seljaka nad kojim Sveti Nektarije čini poslednje čudo.

„Snimao sam već jedan verski film sa italijanskom rediteljkom Lilijanom Kavani. Volim filmove koji su o svecima. Kada sam upoznao Jelenu i pogledao je u oči, odmah smo se razumeli bez mnogo reči. Znao sam šta želi i ona je znala šta ja želim i to mi je i dala. Moj lik uspeva da prohoda. Ćup sa zlatom je to što ponovo može da ustane. To je čudo“, istakao je Miki Rurk.

Sveti Nektarije je bio „Božiji čovek“ o čemu pripoveda film Jelene Popović. Iako je tokom njegovog nastajanja bilo mnogo prepreka, našao je svoj put do gledalaca širom sveta.

Progon je obeležio život svetog Nektarija Eginskog iz Grčke. Bio je sveštenik običnog naroda, a njegova poniznost je smetala ponosnim pravoslavnim klericima. Oklevetan je nakon što je njegova odanost probudila njihove sumnje. Parohijani su ga voleli, uprkos tome što je lišen crkve i prognan iz Egipta. Vera u Boga mu je tokom celog života bila najbolja odbrana.

Za razliku od njegovih verskih pretpostavljenih kojima su na umu bili samo moć i svetovne počasti – Nektarije je brinuo o siromašnima, učio je seljane da čitaju i pišu, svojim primerom je inspirisao mladiće da uđu u sveštenstvo, pisao je knjige i držao propovedi koje su ljude približavale veri.

Uprkos naporima da se diskredituje, Sveti Nektarije je osnovao samostan na Egini, neplodnom i pustom ostrvu, koji i dan danas predstavlja svetionik hodočasnicima. Čak su i njegovi poslednji trenuci na Zemlji iskorišćeni za pomoć drugima: na samrti je predao svoju potkošulju paralizovanom čoveku u bolničkom krevetu do njegovog, nakon čega je čovek ustao i prohodao.