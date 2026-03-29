EVROPSKI KARATE KUP „SERBIA OPEN – MEMORIJAL OLIVER TOMIĆ“ U KRUŠEVCU

U kruševačkoj Hali sportova je tokom vikenda realizovan Evropski kup „Srbija Open – Memorijal Oliver Tomić”, jedan od najznačajnijih i najmasovnijih sportskih događaja u gradu. Ovaj prestižni turnir okupio je više od hiljadu takmičara iz 10 evropskih zemalja.

Organizator takmičenja Marko Tomić, sin poznatog kruševačkog karatiste Olivera Tomića, izjavio je da mu je drago što je interesovanje za ovakve turnire veliko, što dokazuje i činjenica da je ove godine 5. godišnjica ovog takmičenja u Kruševcu:

Evropski karate kup otvorio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manijlović.

Pre zvaničnog otvaranja turnira, Marko Tomić je podelio plakete institucijama, kompanijama i klubovima koji su doprineli u organizaciji turnira, među kojima je i Grad Kruševac. Gradonačelnik Kruševca je u ime Grada preuzeo plaketu.