EVROPSKI KARATE KUP „SERBIA OPEN – MEMORIJAL OLIVER TOMIĆ" U KRUŠEVCU

mar 29, 2026

U kruševačkoj Hali sportova je tokom vikenda realizovan Evropski kup „Srbija Open – Memorijal Oliver Tomić”, jedan od najznačajnijih i najmasovnijih sportskih događaja u gradu. Ovaj prestižni turnir okupio je više od hiljadu takmičara iz 10 evropskih zemalja.

Organizator takmičenja Marko Tomić, sin poznatog kruševačkog karatiste Olivera Tomića, izjavio je da mu je drago što je interesovanje za ovakve turnire veliko, što dokazuje i činjenica da je ove godine 5. godišnjica ovog takmičenja u Kruševcu:

Evropski karate kup otvorio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manijlović.

Pre zvaničnog otvaranja turnira, Marko Tomić je podelio plakete institucijama, kompanijama i klubovima koji su doprineli u organizaciji turnira, među kojima je i Grad Kruševac. Gradonačelnik Kruševca je u ime Grada preuzeo plaketu.

Related Post

Društvo Vesti

PRED NAMA JE PRETEŽNO KIŠNA I OBLAČNA NEDELJA, POVRATAK PROLEĆA OKO 5. APRILA 2026.

mar 29, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

STRES KAO GLAVNI UZROK SAVREMENIH BOLESTI – HOLISTIČKI PRISTUP KAO REŠENJE

mar 29, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

HAŠKI APOSTIL – ŠTA JE, KADA JE POTREBAN I KAKO FUNKCIONIŠE U MEĐUNARODNOJ PRAKSI?

mar 29, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PRED NAMA JE PRETEŽNO KIŠNA I OBLAČNA NEDELJA, POVRATAK PROLEĆA OKO 5. APRILA 2026.

29.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

EVROPSKI KARATE KUP „SERBIA OPEN – MEMORIJAL OLIVER TOMIĆ“ U KRUŠEVCU

29.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

STRES KAO GLAVNI UZROK SAVREMENIH BOLESTI – HOLISTIČKI PRISTUP KAO REŠENJE

29.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

HAŠKI APOSTIL – ŠTA JE, KADA JE POTREBAN I KAKO FUNKCIONIŠE U MEĐUNARODNOJ PRAKSI?

29.03.2026. Goran Nikolić