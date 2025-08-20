EUROCOMPASS KRUŠEVAC: TOKOM CELE GODINE AKTUELNI POPUSTI ZA STUDENTE

Eurocompass Kruševac već dugi niz godina obavlja usluge prevoza putnika, a izdvaja se po tome što, pored bezbedne, sigurne vožnje i dobre usluge, putnicima nudi karte po veoma povoljnim cenama u odnosu na sve druge prevoznike.

Pored redovnih, a po potrebi i vanrednih polazaka iz Kruševca za Beograd i obrnuto, od prošle godine uveo je redovnu sezonsku liniju do primorja u Crnoj Gori.

U toku cele godine aktuelni su popusti za studente.

Polasci autobusima Eurokompasa iz Kruševca za Beograd su u 7.00, 13.00 i 17.30, a povratak iz Beograda za Kruševca je 9.40, 12.50 i 18.00, nedeljom u 21 sat.