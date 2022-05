ETNO VODENICA U SRNDALJU POČINJE LETNJU SEZONU

U subotu, 21. maja počinje sa radom Etno vodenica u Srndalju. Radno vreme vodenice je utorak – nedelja od 11 do 18 sati.

Etno selo Srndalje i restoran – vodenica Srndalje nalaze se na 2 kilometra od Ribarske Banje, “sa druge strane brda”.

Srndalje odlikuje prelepa i nezagađena priroda, čista reka bogata rečnom pastrmkom koju ljubazni domaćini uslužno peku. Selo je malo ali ima mnogo vrednih ljudi. Skoro sva domaćinstva proizvode svoju hranu, a sve što proizvedu, a premašuje njihove potrebe, nude posetiocima Ribarske Banje i njihovog sela. Pored restorana – vodenice kojom upravlja Ribarska Banja, u selu postoji još dosta manjih restorana u kojima domaćini nude svoje (može se reći) organske proizvode gostima, pa se tako u ponudi mogu naći praseće i jagnjeće pečenje, domaći (kozji, ovčiji, kravlji) sir, kajmak, domaće salate, kuvana jela, pogače ispod sača…

Za one koji ne mogu da se prošetaju do Srndalja i uzivaju u šetnji netaknutom prirodom, tu je vozić

“Trucko” koji svakog dana vozi goste kako od Ribarske Banje do Srndalja, tako i nazad.