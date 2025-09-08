ENECA POZIVA ŽENE DA SE PRIJAVE ZA PROGRAM PODRŠKE ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Udruženje ENECA, u okviru projekta Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana, poziva zainteresovane žene da se prijave za učešće u programu podrške ženskom preduzetništvu. Program pruža sveobuhvatnu podršku ženama koje žele da pokrenu sopstveni biznis ili unaprede već postojeći, kroz obuke, mentorstvo i finansijsku podršku.

Poziv je otvoren za žene starije od 18 godina sa poslovnom idejom ili registrovanim biznisom. Posebna pažnja posvećena je ženama iz ranjivih i marginalizovanih grupa, uključujući žene sa invaliditetom, nezaposlene duže od godinu dana, pripadnice nacionalnih manjina, samohrane majke, mlade žene do 30 godina, starije od 50 i žene iz ruralnih područja.

Program uključuje ciklus obuka pod nazivom „Pokreni ili unapredi svoj posao“, tokom kojih će učesnice kreirati biznis plan i dobiti potrebne materijale i mentorstvo. Nakon završetka obuka, najbolje ideje biće podržane grant sredstvima u iznosu do 2.500 evra za start-up biznise i do 5.000 evra za unapređenje postojećih. Pored finansijske pomoći, učesnice će imati stručnu podršku u vođenju biznisa i povezivanje sa tržištem, finansijskim institucijama i mrežama žena preduzetnica.

Info sesija u Kruševcu zakazana je za 9. septembar u 12 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac (ul. Balkanska 63). Tada će zainteresovane žene dobiti detaljna objašnjenja o pozivu, kriterijumima i procesu selekcije, kao i pomoć pri popunjavanju prijave.

Prijave se mogu dostaviti do 30. septembra 2025. godine: putem online formulara (link), poštom na adresu ENECA – Poštanski fah 85, 18106 Niš ili elektronski na konkurs@eneca.org.rs.

Za dodatne informacije zainteresovane mogu kontaktirati Udruženje Okular na telefon 060/5656 191, ili ENECA Niš na 062/528 228.

Ovaj program pruža jedinstvenu priliku ženama u Kruševcu i okolini da dobiju znanje, podršku i sredstva za pokretanje ili jačanje sopstvenog biznisa, i poziva sve zainteresovane da iskoriste ovu šansu.