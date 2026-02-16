Jefimija TV, Kruševac

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE (EPS) PRODUŽILA ROK ZA POPUSTE NA JANUARSKE RAČUNE

ByGoran Nikolić

feb 16, 2026

Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7% ukoliko račun za januar 2026. godine izmire do 24. februara. Isto važi i za one koji sami očitavaju brojila i ti građani umesto do 20. februara, račun mogu da plate do 24. februara i ostvariće popust od 6%.

Iz Elektroprivrede Srbije pozivaju kupce da iskoriste benefite zamene papirnog računa elektronskim. Građani to mogu da urade na jednostavan i brz način na tri načina, jednim klikom na portalu ili aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu EPS-a.

