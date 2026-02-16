ELEKTROPRIVREDA SRBIJE (EPS) PRODUŽILA ROK ZA POPUSTE NA JANUARSKE RAČUNE

Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7% ukoliko račun za januar 2026. godine izmire do 24. februara. Isto važi i za one koji sami očitavaju brojila i ti građani umesto do 20. februara, račun mogu da plate do 24. februara i ostvariće popust od 6%.

Iz Elektroprivrede Srbije pozivaju kupce da iskoriste benefite zamene papirnog računa elektronskim. Građani to mogu da urade na jednostavan i brz način na tri načina, jednim klikom na portalu ili aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu EPS-a.