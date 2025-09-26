EKO AKCIJE O ZNAČAJU OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE ORGANIZUJU SE U KRUŠEVAČKIM ŠKOLAMA

U šest gradova širom Srbije – Vranju, Petrovcu na Mlavi, Valjevu, Pirotu, Aranđelovcu i Kruševcu – pokrenut je edukativno-takmičarski projekat „Eko junaci u akciji“. Kroz ovu inicijativu učenici osnovnih škola imaju priliku da nauče o važnosti pravilne selekcije ambalažnog otpada, razvijaju ekološke navike i daju svoj doprinos očuvanju životne sredine. Učešće na projektu uzelo je šest osnovnih škola na teritoriji Kruševca, a jedna od njih je OŠ “Vuk Karadžić”.

Projekat okuplja 40 osnovnih škola uz učešće više od 18.000 učenika. U školama su postavljene kutije za odvajanje ambalažnog otpada i edukativni posteri, a nagrade će biti dodaljene u četiri takmičarske kategorije koje nagrađuju najuspešnije gradove, škole i najkreativnije pojedince. Sekopak već godinama organizuje slična takmičenja na gradskom nivou, ali se projekat „Eko junaci u akciji“ prvi put realizuje kao međugradsko takmičenje, što dodatno podstiče zdravu konkurenciju i jača svest o zajedničkom cilju očuvanja životne sredine na nacionalnom nivou.

Predstavnici JKP Kruševac ističu da je ovakav zajednički pristup ključan za ostvarenje konkretnih rezultata.

Pobednički grad koji prikupi najviše ambalažnog otpada dobiće opremu za škole ili javna igrališta, kao i predstavu za đake „Sakupljaj svoju ambalažu i nosi na reciklažu!“. Kategorije nagrada obuhvataju i najbolji umetnički rad i TikTok video, a organizatori će nagraditi autore simboličnim eko paketima. Nagrade su zamišljene kao dodatna motivacija i sredstvo za podizanje ekološke svesti među najmlađima, sa ciljem da reciklaža postane deo njihove svakodnevice.

Projekat traje do 15. decembra, a nakon završetka projekta, oprema za odvajanje ambalažnog otpada ostaje u školama, čime se obezbeđuje dugoročna održivost i nastavak pravilnog upravljanja ambalažim otpadom i nakon završetka kampanje.