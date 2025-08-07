EFIKASNOM AKCIJOM SPREČENO DA ZARAŽENO ŽIVINSKO MESO DOSPE DO POTROŠAČA

U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim službama, identifikovani su svi subjekti u lancu poslovanja hranom, uključujući klanice, skladišta prerade mesa i maloprodajne objekte, koji su bili u kontaktu sa nebezbednim mesom.

Utvrđeno je da je zaražena živina zaklana u četiri klanice, a meso je dospelo na više prodajnih mesta.

Donete su mere zabrane prometa i iz prometa je povučeno i neškodljivo uništeno ukupno 17.660 kilograma živinskog mesa, za koje nije bilo moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost, kao ni rok upotrebe, jer isto nije imalo deklaraciju, kao ni po zakonu propisanu prateću dokumentaciju za pošiljke u prometu.

Inspekcijske službe nastavljaju pojačani nadzor tržišta, uključujući kontrole na tržnicama, u prodavnicama, distributivnim centrima i drugim objektima, u skladu sa operativnim saznanjima MUP-a.

Koordinacija sa zdravstvenom inspekcijom i drugim nadležnim institucijama je u punom kapacitetu.

Ministarstvo poljoprivrede će podneti krivične i prekršajne prijave protiv svih odgovornih pravnih i fizičkih lica zbog ugrožavanja bezbednosti hrane i zdravlja ljudi.

Takođe, Ministarstvo poljoprivrede apeluje na građane da meso kupuju isključivo u registrovanim objektima za prodaju hrane, koji su pod stalnim nadzorom inspekcijskih organa.

U slučaju bilo kakve sumnje na zdravstveno neispravnu hranu, građani se pozivaju da odmah obaveste nadležne inspekcijske organe radi hitne intervencije.

Osnovni zadatak veterinarske inspekcije je zaštita zdravlja ljudi od zoonoza – zaraznih bolesti koje se prenose sa životinja na ljude.

U tom cilju, Ministarstvo poljoprivrede nastavlja stalni i pojačani nadzor nad proizvodnjom, prometom i distribucijom hrane životinjskog porekla.

Ministarstvo poljoprivrede uverava građane da je situacija pod kontrolom i da je bezbednost potrošača apsolutni prioritet, navodi se u saopštenju.

Fotografija: Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije

Saopštenje: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije