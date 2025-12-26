Jefimija TV, Kruševac

DVONEDELJNI RADOVI U ZAUSTAVNOJ TRACI NA MORAVSKOM KORIDORU, PETLJA KOŠEVI – PETLJA VRNJAČKA BANJA

dec 26, 2025

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se od 29.12.2025. godine, izvoditi radovi na podešavanju visine saobraćajne signalizacije na državnom putu I A reda broj 5, na deonici petlja Koševi – petlja Vrnjačka Banja, od km 28+160 do km 58+100, u oba smera.

Radovi će se izvoditi u pokretu, u zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od 50 metara, a saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.

Radovi će se izvoditi 14 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

