DVODNEVNI SAMIT LEPOTE, ZDRAVLJA I TURIZMA REALIZOVAN JE PO DRUGI PUT U KRUŠEVCU

jan 23, 2026

Organizator samita je produkcija „Bella“, a pokrovitelj grad Kruševac. Dvodnevni samit, koji je održan u Beloj Sali Kulturnog centra Kruševac, obuhvatio je teme o kojima su govorili stručnjaci iz oblasti turizma, zdravlja, lepote i nege.

Samit je okupio veliki broj panelista, koji su na pomenute teme izneli predloge, zaključke, razmenili mišljenja i iskustva. Posebna pažnja posvećena je prevenciji zdravlja, negovanju zdravih  životnih navika, kroz pravilnu ishranu i rekreativne sportske aktivnosti.

O značaju prevencije karcinoma dojke i štitne žlezde, ranom otkrivanju bolesti i podizanju svesti kod žena da se pravilno odnose i brinu o svom zdravlju, govorila je Marija Lakić iz udruženja „Heroine“, koje je prošle godine organizovalo besplatne preglede dojki u TC Big, a kako je najavila, akcija će biti ponovljenja već u martu ove godine.

Ovo je drugi put da se Samit lepote, zdravlja i turizma organizuje u Kruševcu, sa ciljem promocije i unapređenja ovih oblasti. U našem gradu, osim panelista i predavača iz Srbije, među učesnicima skupa bilo je i stručnjaka iz inostranstva.

