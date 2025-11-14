DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI U KRUŠEVCU OBELEŽILO SVETSKI DAN DIJABETESA

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti i Zdravstevni centar Kruševac, u saradnji sa apotekom Benu i Crvenim krstom, obeležio je Svetski dan dijabetesa.

Jedna od redovnih aktivnosti Društva za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac je edukacija, kako svojih članova, tako i građana, kako bi se na vreme prepoznali simptomi visokog ili niskog nivoa šećera u krvi. Društvo je osnovano 2005. godine sa ciljem da se podigne svest o dijabetesu i unapredi položaj obolelih. Broji oko tri hiljade članova i važi za jedno od najaktivnijih udruženja u Srbiji.

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti pruža svakodnevnu podršku obolelima kroz savetovanja, edukacije, besplatno merenje šećera i krvnog pritiska, kao i preventivne preglede u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i mesnim zajednicama. Posebna pažnja posvećuje se deci i mladima, kroz kampove i manifestacije. Predsednica društva najavila je da će u okviru Zdravstevnog centra do kraja meseca ponovo početi sa radom Savetovalište za dijabetes.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležen je na nekoliko lokacija u gradu, na kojima je sugrađanima organizovan individualni razgovor sa lekarima, provera nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, kao i prezentacija medicinskih sredstava i preparata za lečenje šećerne bolesti.