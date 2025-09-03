DRUGI UPISNI ROK NA VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI „PROF.DR RADOMIR BOJKOVIĆ“ U KRUŠEVCU

Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu od 1. septembra započeo je drugi upisni rok za upis 33. generacije studenata na akreditovane studijske programe osnovnih, i prve generacije studenata na akreditovani studijski program master strukovnih studija.

U drugom upisnom roku organizuje se upis kandidata na trogodišnje studijske programe osnovnih strukovnih studija:

Poslovna ekonomija,

Menadžment,

Turizam i ugostiteljstvo.

Prijava kandidata traje od 1. do 16. septembra 2025. godine, dok je prijemni ispit (test opšteg znanja i informisanosti) zakazan za 17. septembar 2025. u 11 časova. Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom.

Novina od ove godine je akreditovani dvogodišnji studijski program master strukovnih studija Poslovno upravljanje. Prijava kandidata traje od 1. do 25. septembra 2025. godine, a prijemni ispit (Osnove menadžmenta) održaće se 26. septembra 2025. u 11 časova. Kandidati koji su osnovne studije završili u srodnim oblastima biće oslobođeni polaganja prijemnog ispita.

Pravo upisa na master studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, dok kandidati koji su završili specijalističke strukovne studije drugog stepena mogu steći pravo upisa direktno na drugu godinu master studija.

Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na zvaničnom sajtu škole – www.visokaposlovnaskola.edu.rs, putem telefona 037/420-231, kao i lično u prostorijama škole, u ulici Topličina 12, Kruševac.