DOZVOLJENA BRZINA U ZONAMA ŠKOLA JE 30 KILOMETARA NA SAT I VAŽI SVAKOG DANA TOKOM GODINE

Bliži se 1. septembar i polazak u školu, što zahteva dodatnu pažnju svih učesnika u saobraćaju, posebno u zonama škola. Dozvoljena brzina u tim zonama je 30 kilometara na sat i to ograničenje važi svaki dan, podseća Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Damir Okanović je istakao da roditelji često zanemaruju kako deca odrastaju, iako statistika pokazuje da bi upravo tome trebalo da posvete više pažnje. „Značajno više dece kao pešaci u Srbiji strada u uzrastu od 11 do 15 i od šest do 10 godina. To znači da roditelji starijih osnovaca treba da budu još obazriviji, jer su ta deca opuštenija, naviknuta na rutinu puta do škole, i često imaju više samopouzdanja nego što je bezbedno“, objašnjava Okanović.