DOZVOLJENA BRZINA U ZONAMA ŠKOLA JE 30 KILOMETARA NA SAT I VAŽI SVAKOG DANA TOKOM GODINE

Okanović savetuje roditelje da ne samo uoči početka školske godine, već i povremeno tokom nje, razgovaraju sa decom o ponašanju u saobraćaju – da zajedno identifikuju rizična mesta i podsete decu da uvek pogledaju levo pa desno pre prelaska ulice, bez obzira na to da li čuju vozilo ili ne. Prema njegovim rečima, lični primer roditelja ima ključnu ulogu. „Učitelj ili učiteljica mogu sto puta ponoviti kako se prelazi ulica, ali ako mama ili tata to urade drugačije, dete će ih oponašati. Dajte detetu pravi primer, jer bez obzira šta mu govorite, ono će se ponašati kao vi“, upozorava Okanović. Apeluje na roditelje da ne razgovaraju sa decom telefonom dok ona prelaze ulicu nakon nastave: „Svakodnevno gledamo kako deca izlaze iz škole, odmah uzimaju mobilne telefone i detaljno pričaju roditeljima šta se dešavalo, dok istovremeno prelaze ulicu. To je veoma opasno. Strpite se da dete stigne kući, pa onda razgovarajte“, naglašava Okanović.

Kada je reč o saobraćajnom obrazovanju, Okanović ukazuje da mu se ne pridaje dovoljno značaja, iako je nova Strategija bezbednosti saobraćaja prepoznala to kao prioritetnu meru. „Ono što deca uče u osnovnoj školi je nedovoljno. Imamo i suvišne lekcije koje nisu u funkciji bezbednosti. Nedostaje nam saobraćajno vaspitanje u predškolskim ustanovama i srednjim školama. Važno je da decu pravilno obrazujemo kako bi bila bezbednija u saobraćaju, ali i da kao odrasli budu svesni, odgovorni i vaspitani učesnici u saobraćaju“, ističe Okanović.

Podseća da Srbija nije ispunila cilj da u saobraćaju ne strada nijedno dete – nije se čak ni približila tome. „Prošle godine je poginulo 16 dece. To je katastrofalno. Strategija postoji, struka je dala preporuke šta treba raditi, ali se akcioni plan ne sprovodi. Moramo da se zapitamo da li je bezbednost dece u saobraćaju važna samo na papiru ili i državi“, zaključuje Okanović.

Izvor: rts.rs