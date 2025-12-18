Jefimija TV, Kruševac

DONACIJA KNEZ PETROLA: 15 BESPLATNIH AUTOBUSKIH KARATA ZA SOCIJALNO UGROŽENE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Danas je potpisan Ugovor o donaciji između kompanije Knez Petrol i Gradske uprave, kojom se obezbeđuje 15 besplatnih autobuskih karata za socijalno ugrožene učenike srednjih škola na teritoriji grada. Autobuske karte koje su danas podeljene koristiće se tokom školske 2025/2026.godine. Vrednost donacije je 500 000 dinara.

Načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić je saopštila da je iz gradskog budžeta za ovu školsku godinu obezbeđen novac za besplatan prevoz đaka u više kategorija. Za 137 učenika koji pohađaju prvu godinu srednje škole, izdvojeno je 6 miliona dinara, za 220 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda, starijih od 15 godina i pritom socijalno ugroženih 9,6 miliona i za 18 đaka romske nacionalnosti 800 000.

Direktor Knez Petrola Zlatko Aničić izjavio je da ova kompanija već dugi niz godina neguje kulturu davanja podrške razvoju dece i njihovog obrazovanja. Takođe je dodao da će se i u budućnosti rado odazvati svakom pozivu i participirati u doprinosu ostvarivanja humanijih i kvalitetnijih uslova za njihovo odrastanje.

Ugovor o donaciji, nakon obraćanja, su potpisali direktor kompanije Knez Petrol Zlatko Aničić i načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić. Podeli karata prisustvovao je i direktor Jugoprevoza Goran Misić, kao i zamenica načelnice Gradske uprave Ivana Pajić.

