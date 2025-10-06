DOMU ZDRAVLJA KRUŠEVAC ISPORUČENE VAKCINE PROTIV SEZONSKOG GRIPA, IMUNIZACIJA OD 7. OKTOBRA

U Republici Srbiji danas je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da prime vakcinu u svim domovima zdravlja i na svim vakcinalnim punktovima.

Dom zdravlja Kruševac dobio je vakcine protiv gripa, koje se distribuiraju ambulantama, a imunizacija će početi od sutra (utorak, 7. oktobar)

Direktorka IZJZS dr Verica Jovanović rekla je da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, za pre svega imunizaciju prioritetnih grupa, ali i naglasila da bi ovu vakcinu trebalo da prime svi građani koji to žele.

„Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma… Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu”, navela je dr Jovanović.

Dodaje i to da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti.