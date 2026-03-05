DOGAĐAJ POSVEĆEN DAMAMA U ORGANIZACIJI KRUŠEVAČKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE

U Beloj sali Kulturnog centra Kruševac održana je svečanost povodom obeležavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, na kojoj su uručena specijalna priznanja i pohvale ženama koje svojim radom i angažovanjem daju značajan doprinos razvoju društva i države.
Specijalna priznanja dobile su:
- Andrijana Mesarović, ministarka privrede,
- Sara Pavkov, ministarka za zaštitu životne sredine,
- Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju.
Na svećanosti su uručena i pohvale:
- Danijeli Nikolić, narodnoj poslanici,
- Dariji Kisić, specijalisti epidemiologije,
- Biljani Pantić Pilji, narodnoj poslanici,
- Vladanki Malović, šefici Informativne službe,
- Sanji Lakić Vesić, državnoj sekretarki,
- Sandri Božić, potpredsednici Pokrajinske vlade.
Priznanja i pohvale uručio je član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić, Kruševljanin i ministar odbrane u Vladi Republike Srbije.