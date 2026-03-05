Jefimija TV, Kruševac

DOGAĐAJ POSVEĆEN DAMAMA U ORGANIZACIJI KRUŠEVAČKOG ODBORA SRPSKE NAPREDNE STRANKE

U Beloj sali Kulturnog centra Kruševac održana je svečanost povodom obeležavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, na kojoj su uručena specijalna priznanja i pohvale ženama koje svojim radom i angažovanjem daju značajan doprinos razvoju društva i države.

Specijalna priznanja dobile su:

  • Andrijana Mesarović, ministarka privrede,
  • Sara Pavkov, ministarka za zaštitu životne sredine,
  • Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju.

Na svećanosti su uručena i pohvale:

  • Danijeli Nikolić, narodnoj poslanici,
  • Dariji Kisić, specijalisti epidemiologije,
  • Biljani Pantić Pilji, narodnoj poslanici,
  • Vladanki Malović, šefici Informativne službe,
  • Sanji Lakić Vesić, državnoj sekretarki,
  • Sandri Božić, potpredsednici Pokrajinske vlade.

Priznanja i pohvale uručio je član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić, Kruševljanin i ministar odbrane u Vladi Republike Srbije.

