DODELA HELP UGOVORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

Višegodišnja saradnja nemačke organizacije „Help“ i grada Kruševca, rezultirala je uspešnom realizajom još jednog projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ kojim je u ovom ciklusu podržano ukupno 13 korisnika.

Naime, u zavisnosti od delatnosti, uručeni su grantovi u vrednosti od 2.200 i 3.600 evra za nabavku opreme za započinjanje samostalnog posla, a osim toga pružena im je savetodavna, mentorska i stručna obuka.

Ugovorom o saradnji između Grada Kruševca i Help-a, potpisanim u julu 2025. godine, započeta je saradnja na projektu čiji je opšti cilj doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, održivom i inkluzivnom ekonomskom razvoju, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju.

Projekat finansiraju Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju „Sida“ i Grad Kruševac, a realizuje Help u saradnji sa sa Gradom.

U ovom ciklusu projektom „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ podžano je 13 malih biznisa i to 8 zanatskih i 5 uslužnih delatnosti. Učešće žena u projektu je 54%, ruralno stanovništvo je zastupljeno takođe sa 54%, dok je zastupljenost mladih 15,38%.