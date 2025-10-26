DO UTORKA HLADNO I KIŠOVITO, OD SREDE STABILIZACIJA VREMENA UZ PORAST TEMPERATURE

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom. Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, ujutru severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura od 6 do 10, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Krajem dana na severu novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije. Upozorenja – Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 80%.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno. Temperatura od 9 ujutru do 14°C tokom dana.

U Srbiji u utorak ujutru i pre podne prestanak padavina. Tokom dana prohladno uz razvedravanje i umeren, povremeno jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini, na istoku Srbije i na planinama. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 12 do 16 stepeni.

U utorak u Kruševcu uglavnom oblačno, moguća kiša. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 15°C.

U Srbiji u sredu jutro hladno sa lokalnom pojavom slabog mraza na istoku i jugoistoku Srbije. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, posle podne uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 7, a najviša od 16 do 21 stepen. Upozorenja: U nižim predelima mraz – Tmin < 0 °C ili u planinskim predelima Tmin< -5 °C, verovatnoća 60%.

U sredu u Kruševcu posle veoma hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Minimalna temperatura 2, najviša dnevna 18°C.

U Srbiji u četvrtak jutro hladno. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 9, a najviša od 18 do 22 stepena.

U četvrtak u Kruševcu sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 18°C.

U Srbiji od 31. oktobra 2025. do 04. novembra 2025. godine: U petak i subotu promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom koja će biti biće veoma retka (izolovana) pojava. U narednim danima malo do umereno oblačno i uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena, ali i toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 20 do 22 stepena.

U petak u Kruševcu smena sunca i oblaka. Ujutru maksimalno 6°C, tokom dana oko 21.

U subota u Kruševcu sunčano, sa malo oblačnosti. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna do 21°C.

U nedelja u Kruševcu smena sunca i oblaka. Ujutru maksimalnih 12°C, tokom dana oko 20.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna oko 20°C.

Usled očekivane biometeorološke situacije osobe sa srčanim, respiratornim problemima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti pojačane tegobe. Glavobolja i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju.