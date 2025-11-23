DO PETKA PRETEŽNO OBLAČNO, OD SREDE I MALO SVEŽIJE, MESTIMIČNO SA KIŠOM I SNEGOM

U Srbiji u ponedeljak ujutru hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla. Tokom dana osetno toplije, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Vetar slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak južnih pravaca. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša od 7 do 13 stepeni.

U ponedeljak u Kruševcu ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura -2, maksimalna dnevna 13°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak: Relativno povolјna biometeorološk situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. U prepodnevnim časovima izvesne tegobe su moguće i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.

U Srbiji u utorak umereno do potpuno oblačno, relativno toplo i vetrovito. Tokom dana kiša će biti lokalna pojava, dok se uveče i tokom noći očekuje u svim krajevima. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, tokom noći u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 9, a najviša od 9 na istoku do 17 stepeni na zapadu i jugozapadu.

U utorak u Kruševcu umereno do potpuno oblačno, uz toplije jutro. Temperatura ujutru 7, najviša dnevna 15°C.

U Srbiji u sreda pretežno oblačno i svežije, mestiimično sa kišom, čiji se prestanak na severu i zapadu očekuje ujutru. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 10, a najviša od 7 na severozapadu do 14 stepeni na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 sati verovatnoća 60%

U sredu u Kruševcu oblačno sa slabijom kišom. Temperatura bez većih oscilacija, ujutru oko 8, maksimalna dnevna 9°C.

U Srbiji u četvrtak oblačno i osetno hladnije, a padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 2 do 6 stepeni. Upozorenje: Sneg, formiranje snežnog pokrivača, verovatnoća 80%, Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 h, verovatnoća 80%.

U četvrtak u Kruševcu oblačno sa kišom i slabim snegom i dosta hladnije u odnosu na početak nedelje. Jutarnja, a ujedno i najviša dnevna temperatura 2°C.

U Srbiji od 28. novembra do 02. decembra 2025. godine: Umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera.

U petak u Kruševcu oblačno sa snegom i hladno. Temperatura ujutru 1, tokom dana 2°C.

U subotu u Kruševcu pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 2, dnevna oko 6°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura 2, dnevna oko 6°C.

U ponedeljak u Kruševcu nakon slabog jutarnjeg mraza, tokom dana promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura -1, dnevna oko 5°C.