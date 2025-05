DO KRAJA MAJA SMENA SUNČANOG I OBLAČNOG VREMENA, UZ MOGUĆU KIŠU

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne u većem delu pretežno sunčano, na jugoistoku oblačno ponegde sa slabom kišom, dok se na severozapadu, zapadu i jugozapadu očekuje umereno naoblačenje. Od sredine dana u svim krajevima promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom Vetar slab i umeren, u centralnim, istočnim i južnim predelima Srbije povremeno i jak, severozapadni i zapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 12, a najviša od 19 do 23 stepena.

U Kruševcu u ponedeljak promenljivo oblačno vreme. Temperatura od 9 do 20°C.

U Srbiji u utorak promenljivo uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša od 21 do 24 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u utorak smena sunčanog i oblačnog vremena uz moguću kišu. Temperatura od 13 do 23°C.

U Srbiji u sredu promenljivo uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 20 do 24 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%.

U Kruševcu i u sredu smena sunčanog i oblačnog vremena uz moguću kišu. Temperatura od 12 do 22°C.

U Srbiji u četvrtak ujutru i pre podne naoblačenje, koje će u svim krajevima usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz skretanje slabog i umerenog jugozapadnog i zapadnog vetra na umeren i jak severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša od 18 do 25 stepena. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 95%. Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u četvrtak promenljivo oblačno vreme sa kišom. Temperatura od 12 do 21°C.

U Srbiji u od 30. maja do 03. juna 2025. promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Do kraja maja temperatura će biti u manjem padu, a početkom juna se očekuje postepeni porast temperature.

U Kruševcu u petak i subotu promenljivo oblačno vreme, sa kišom. Maksimalne temperature oko 20°C.

U Kruševcu u nedelju smena sunčanog i oblačnog vremena. Temperatura od 12 do 20°C.

Oprez za srčane bolesnike: Poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kog hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvesni oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.