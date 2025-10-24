DELEGACIJA OKRUGA ĐING’AN, JEDNOG OD NAJRAZVIJENIJIH OKRUGA ŠANGAJA, POSETILA VRNJAČKU BANJU

Кineska delegacija, iz okruga Šangaj, boravila je u Vrnjačkoj Banji, gde je održan sastanak sa rukovostvom opstine, u cilju uspostavljanja saradnje na više nivoa.

Sastanak sa kineskom delegacijom okruga Đing’an, jednog od najrazvijenijih okruga Šangaja, održan je u prostorijama Opštine Vrnjačka Banja. Cilj posete bio je uspostavljanje saradnje i bratskih veza između Vrnjačke Banje i Đing’ana.

Vrnjačka Banja, kao mesto poznato po svojim banjskim izvorima, razvijenoj turističkoj infrastrukturi i bogatom kulturnom životu, ima značajan potencijal za razvoj turizma, kulture i privrede. Delegacija okruga Đing’an izrazila je interesovanje da poseti ovo mesto kako bi se upoznala sa njegovim potencijalima i mogućnostima za zajedničke projekte.

„Ovo je prva delegacija iz Кine koja se bavi isključivo privredom, a cilj sastanka je bio da naši privrednici, koji već imaju iskustvo u saradnji sa kineskim kompanijama, predstave svoje aktivnosti i uspostave nove poslovne kontakte. Istovremeno, pružili smo im uvid u potencijale Vrnjačke Banje za buduća ulaganja“, istakao je Đurović.

Okrug Đing’an predstavlja centralno jezgro modernog Šangaja i poznat je po svojim impresivnim poslovnim zonama, uređenim parkovima i kulturnim institucijama. Jedan od njegovih najznačajnijih simbola je čuveni budistički hram Đing’an, koji vekovima pleni pažnju posetilaca. Pored toga, Đing’an se ističe kao centar inovacija i finansija u Šangaju, sa tehnološkim kompanijama i razvijenom infrastrukturom za međunarodne investicije, ali i sa brojnim startapovima koji privlače mlade talente iz celog sveta.

Članovi kineske delegacije izrazili su uverenje da zajedničke aktivnosti mogu doneti dugoročne rezultate u ekonomiji, kulturi i turizmu.

Potpredsednik Evropske alijanse za saradnju sa Azijom, Jovan Cvetković, istakao je da je poseta delegacije iz kineskog okruga Đing’an rezultat projekta koji se realizuje već nekoliko meseci u saradnji sa Opštinom Vrnjačka Banja. Prema njegovim rečima, Evropska alijansa za saradnju sa Azijom bila je glavni medijator u organizaciji posete i biće podrška u svim narednim koracima.