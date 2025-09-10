DELEGACIJA KRUŠEVCA PRISUSTVOVALA MANIFESTACIJI POVODOM PROSLAVE DANA GRADA ŽALECA

Delegacija Grada Kruševca prisustvovala je manifestaciji i programu u slovenskom pobratimskom gradu Žalecu, povodom proslave Dana grada Žaleca.

Delegacija Kruševca je sa gradonačelnikom Žaleca Jankom Kosom, obišla novootvorenu turističku stazu „Od hmelja do piva“, kao i tradicionalnu fontanu piva u tom gradu.

Delegacija Kruševca je takođe diskutovala sa rukovodstvom Žaleca o mogućim vidovima saradnje, te se zahvaljujući razgovorima dveju delegacija, ali i angažovanju gradonačelnika Kosa, dostigao predlog da Kulturno – umetničko društvo „14. oktobar“ učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu „Od Celja do Žaleca“. Obe delegacije su došle do zaključka da bi to bila idealna prilika da naši članovi KUD-a bolje upoznaju pobratimski grad Žalec i okolna mesta u kojima bi imali nastupe.

Takođe, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca ostvarilo je saradnju sa slovenačkom organizacijom za vanredne situacije „Gasilska zveza“ iz Žaleca.

Delegaciju Grada Kruševca činili su zamenik predsednika Skupštine Grada Kruševca Siniša Maksimović, zamenica načelnika Gradske uprave Ivana Pajić i načelnik odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Dušan Todorović.

Tekst i fotografija: krusevac.ls.gov.rs