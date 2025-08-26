DECA IZ SRBIJE BRILJIRALA NA MEĐUNARODNOM FINALU PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH U SPLITU

Uspeh u medaljama, ali i druženje, fer-plej i nova prijateljstva obilježili su najveću amatersku sportsku manifestaciju u regiji
Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih je nastavilo sezonu sportskog druženja i takmičenja u Splitu. Na sportskim terenima održana su polufinalna i finalna takmičenja Coca-Cola Cupa za dečake i devojčice rođene 2010. godine i mlađe, Lino igre između dve vatre, trke na 60 metara, Wiener Städtische Cup u rukometu, tenisu i odbojci.
Na ovogodišnjem međunarodnom finalu učestvuje je 820 dece iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. U Split je došlo 152 mališana iz 47 mesta i gradova iz Srbije. Igre promovišu fer-plej, solidarnost i prijateljstvo, a deca ne samo da se takmiče, već i uče važne životne vrednosti.
Evo pobednika i plasmana u gore navedenih šest sportskih disciplina:
Atletika – trka na 60 metara
Devojčice, 2016. godište i mlađe:
- Tara Kostovski, Zrenjanin, SRB – zlato
- Kalina Nikolić, Sremska Mitrovica, SRB – srebro
- Ema Strelec, Miklavž pri Ormožu, SLO – bronza
- Sara Perić, Sremska Mitrovica, SRB
Dečaci, 2016. godište i mlađe:
- Adonis Jordan Catela Clarida, Pula, HRV – zlato
- Aleksa Spasojević, Mladenovac, SRB – srebro
- Matej Taborošak, Virovitica, HRV – bronza
- Lazar Jevremović, Šabac, SRB
Devojčice, 2014. godište i mlađe:
- Ivona Stošić, Beograd, SRB – zlato
- Lena Štetć, Ruma, SRB – srebro
- Ana Krstić, Niš, SRB – bronza
- Nika Odžakovič, Zadar, HRV – četvrto mesto
Dečaci, 2014. godište i mlađe:
- Leon Lah, Bled, SLO – zlato
- Ahmed Zukorljić, Novi Pazar, SRB– srebro (podeljeno)
2.Adel Aljković, Novi Pazar, SRB – srebro (podeljeno)
4.Mihajlo Ljajić, Ruma, SRB – četvrto mesto
Kuriozitet i posebno zanimljivo je što su Ahmed i Adel i na Državnom takmičenju takođe delili prvo mesto. Obojica su istrčali identično vreme do stotinke, što se retko viđa u atletici.
Lino igra između dve vatre
- godište i mlađe:
- Zrinjevac, HRV – zlato
- Atomski mravci, SRB – srebro
- Vatrene lopte, BiH – bronza
- Sečovlje, SLO – četvrto mesto
- godište i mlađe:
- Limači, BiH – zlato
- Sečovlje, SLO – srebro
- Zrinjevac, HRV – bronza
- Dragišinci, SRB– četvrto mesto
Odbojka
Dečaci:
- Trnje, Zagreb, HRV – zlato
- OK Jablanica, Medveđa, SRB – srebro
- OK Braslovče, Braslovče, SLO – bronza
- Silver Kings, Srebrenik, BiH – četvrto mesto
Devojčice:
- Busije, Požarevac, SRB– zlato
- Jedinstvo, Brčko, BiH – srebro
- Bile Vile, Split, HRV – bronza
- Vital Ljubljana 1, Ljubljana, SLO – četvrto mesto
Rukomet – Wiener Städtische Cup
Dečaci:
- Metaloplastika, Šabac, SRB – zlato
- RK Trimo, Trebnje, SLO – srebro
- Viro, Virovitica, HRV – bronza
- Izviđač, BiH – četvrto mesto
Devojčice:
- RK Ajdovščina, Ajdovščina, SLO – zlato
- Izviđač, BiH – srebro
- Sjever, HRV – bronza
- Gracije sa Dunava, Apatin, SRB– četvrto meso
