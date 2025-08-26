DECA IZ SRBIJE BRILJIRALA NA MEĐUNARODNOM FINALU PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH U SPLITU

Uspeh u medaljama, ali i druženje, fer-plej i nova prijateljstva obilježili su najveću amatersku sportsku manifestaciju u regiji

Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih je nastavilo sezonu sportskog druženja i takmičenja u Splitu. Na sportskim terenima održana su polufinalna i finalna takmičenja Coca-Cola Cupa za dečake i devojčice rođene 2010. godine i mlađe, Lino igre između dve vatre, trke na 60 metara, Wiener Städtische Cup u rukometu, tenisu i odbojci.

Na ovogodišnjem međunarodnom finalu učestvuje je 820 dece iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. U Split je došlo 152 mališana iz 47 mesta i gradova iz Srbije. Igre promovišu fer-plej, solidarnost i prijateljstvo, a deca ne samo da se takmiče, već i uče važne životne vrednosti.

Evo pobednika i plasmana u gore navedenih šest sportskih disciplina:

Atletika – trka na 60 metara

Devojčice, 2016. godište i mlađe:

Tara Kostovski, Zrenjanin, SRB – zlato Kalina Nikolić, Sremska Mitrovica, SRB – srebro Ema Strelec, Miklavž pri Ormožu, SLO – bronza Sara Perić, Sremska Mitrovica, SRB

Dečaci, 2016. godište i mlađe:

Adonis Jordan Catela Clarida, Pula, HRV – zlato Aleksa Spasojević, Mladenovac, SRB – srebro Matej Taborošak, Virovitica, HRV – bronza Lazar Jevremović, Šabac, SRB

Devojčice, 2014. godište i mlađe:

Ivona Stošić, Beograd, SRB – zlato Lena Štetć, Ruma, SRB – srebro Ana Krstić, Niš, SRB – bronza Nika Odžakovič, Zadar, HRV – četvrto mesto

Dečaci, 2014. godište i mlađe:

Leon Lah, Bled, SLO – zlato Ahmed Zukorljić, Novi Pazar, SRB– srebro (podeljeno)

2.Adel Aljković, Novi Pazar, SRB – srebro (podeljeno)

4.Mihajlo Ljajić, Ruma, SRB – četvrto mesto

Kuriozitet i posebno zanimljivo je što su Ahmed i Adel i na Državnom takmičenju takođe delili prvo mesto. Obojica su istrčali identično vreme do stotinke, što se retko viđa u atletici.

Lino igra između dve vatre

godište i mlađe: Zrinjevac, HRV – zlato Atomski mravci, SRB – srebro Vatrene lopte, BiH – bronza Sečovlje, SLO – četvrto mesto godište i mlađe: Limači, BiH – zlato Sečovlje, SLO – srebro Zrinjevac, HRV – bronza Dragišinci, SRB– četvrto mesto

Odbojka

Dečaci:

Trnje, Zagreb, HRV – zlato OK Jablanica, Medveđa, SRB – srebro OK Braslovče, Braslovče, SLO – bronza Silver Kings, Srebrenik, BiH – četvrto mesto

Devojčice:

Busije, Požarevac, SRB– zlato Jedinstvo, Brčko, BiH – srebro Bile Vile, Split, HRV – bronza Vital Ljubljana 1, Ljubljana, SLO – četvrto mesto

Rukomet – Wiener Städtische Cup

Dečaci:

Metaloplastika, Šabac, SRB – zlato RK Trimo, Trebnje, SLO – srebro Viro, Virovitica, HRV – bronza Izviđač, BiH – četvrto mesto

Devojčice:

RK Ajdovščina, Ajdovščina, SLO – zlato Izviđač, BiH – srebro Sjever, HRV – bronza Gracije sa Dunava, Apatin, SRB– četvrto meso

Saopštenje i fotografije: Plazma Sportske igre mladih