DANAS OTVORENA DEONICA PETLJA ,,VRNJAČKA BANJA” – PETLJA ,,VRBA” U SAOBRAĆAJ ĆE BITI PUŠTENA 25. DECEMBRA, OD 8 UJUTRU

Delegacija predvođena predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišla je novoizgrađenu deonicu „Moravskog koridora“ u dužini od oko 14 kilometara, između petlji „Vrnjačka Banja“ i „Vrba“, kojim Opština Кraljevo dobija priključak na auto-put. Vučić je najavio da će „Moravski koridor biti kompletan do septembra 2026. godine“.

Danas otvorena deonica u saobraćaj će biti puštena 25. decembra, od 8.00 ujutru.

„Nama ostaje, kada budemo otvorili u maju, junu, ‘Čačak-Кraljevo’, odnosno ‘Preljina-Adrani’, još ovih 12 kilometara od Adrana do Vrbe – da se ovo poveže oko Кraljeva – i to će biti gotovo do septembra“, rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je od ukupno 112 kilometara ostalo još 29, od Čačka do Кraljeva.

„To ćemo u maju da otvorimo, što je strašno važno za celu zapadnu i jugozapadnu Srbiju“, izjavio je predsednik Srbije.

Deonica auto-puta (E-761) „Pojate-Preljina“ od Vrnjačke Banje do petlje „Vrba“ ima 13,78 kilometara, što znači da ukupna dužina novoizgrađenog auto-puta iznosi 72 kilometra.

Predviđena trasa „Moravskog koridora“ dugačka je 112,4 kilometra i trebalo bi da poveže Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

Izgradnja auto-puta je počela 2019. godine i predviđeni troškovi izgradnje iznosili su oko 800 miliona evra.

U međuvremenu, država se za potrebe izgradnje ovog auto-puta zadužila 1,89 milijardi evra, što je opravdala povećanjem cene materijala, rada, energenata i eksproprijacije zemljišta u proteklih pet godina.

Pored samih radova na auto-putu, sređuje se i korito Zapadne Morave i njenih pritoka u dužini od 60 kilometara, čime se auto-put, kako se navodi u saopštenju „Кoridora Srbije“, štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i „stepen zaštite od poplava okolnog područja“.

Predsednik Srbije izjavio je danas da se priprema i izgradnja puta „Raška-Novi Pazar“, kao i da je planirano da se od Raške izgradi 13 kilometara do Jarinja, a da se traži način finansiranja.