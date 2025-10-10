DANAS NASTAVLJENE TOPLE PROBE SISTEMA „GRADSKA TOPLANA“ U KRUŠEVCU

U petak, 10. oktobra 2025. godine, JKP „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa primenom funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“.

Danas će bez grejanja biti korisnici ulice Dvanaestog pešadijskog puka br. 2; „Halkbank“ i objekat televizije „Plus“.

U ostalim delovima grada, distribucija toplotne energije u okviru funkcionalnih proba, odvija se bez problema.

Za informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti našim dispečerima putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.