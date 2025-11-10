DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU OBELEŽAVAMO NERADNO, 11. NOVEMBRA; SERVISNE INFORMACIJE

Dežurne službe Doma zdravlja Kruševac na praznik – Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembra 2025. godine:

Služba hitne medicinske pomoći 24 sata

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 24 sata

Ambulanta u Dijagnostičkom centru od 07 do 20 časova

Ambulanta Konjuh od 07 do 14.30

Ambulanta Veliki Kupci od 07 do 14.30

Ambulanta Veliki Šiljegovac od 07 do 20 časova

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu od 07 do 20 časova

Zbog državnog praznika, u utorak, 11. novembra 2025. godine autobusi kruševačkog “Jugoprevoza” saobraćaju po redu vožnje za nedelju.

JP „Poslovni centar“, Kruševac, u utorak, 11. novembra 2025. godine, neće naplaćivati usluge parkinga. Javne garaže i pijace rade uobičajeno.

JKP „Gradska toplana“, Kruševac: U utorak, 11.11.2025. godine, na Dan obeležavanja primirja u Prvom svetskom ratu snabdevaćemo sugrađane toplotnom energijom regularno, putem svih izvora. Za blagajne, ( ulica Brijanova br. 12, Jastrebačka br. 13 i ul. Kralja Aleksandra ujedinitelja br. 24 ), 11.11.2025. godine, biće neradni dan. Dok će u sredu, 12.11.2025. godine, blagajne raditi regularno, od 7 do 18 časova. Dežurne ekipe za intervencije su i za vreme praznika dostupne našim korisnicima koji im se mogu obratiti za pomoć i podršku putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258.

JKP „Vodovod-Kruševac“: Obaveštavamo sve korisnike da za vreme državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu, u utorak 11.11.2025. godine JKP „Vodovod-Kruševac“ neće raditi. Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona 0800/303 – 037.

11. novembar 2025. godine je neradni dan i za Pošte u Rasinskom okrugu. Izuzetak je glavna pošta 37000 Kruševac 1 u Nemanjinoj ulici broj 2, koja će dežurati od 08 do 15 sati.

Na Dan primirja, radno vreme dežurnih prodajnih objekata mora da bude najmanje od devet do 12 časova, dok nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni. Sve pumpe na državnim putevima radiće 24 časa, dok će ostale pumpe u naseljenim mestima biti otvorene najmanje od 6 do 20 časova. Od srede, 12. novembra, sva preduzeća, ustanove i ostali subjekti radiće po uobičajenom radnom vremenu.