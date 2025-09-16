“DAN OTVORENIH VRATA” UOČI DANA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE

Dan Sektora za vanredne situacije i obeležavanje slave, Presvete Bogorodice Neopalime kupine – zaštitnice svih vatrogasaca-spasilaca u Srbiji, obeležava se 17. septembra „Otvorenim vratima“ za građane i najmlađe u više gradova.

Odeljenje za vanredne situacije u Kruševcu povodom obeležavanja Dana Sektora i slave ugostili su mališane Predškolske ustanove „Nata Veljković“. Kroz druženje i razgovor vatrogasci spasioci su deci pokazali opremu i sredstva kojima se služe u svom radu i izveli pokaznu vežbu gašenja požara na otvorenom. Od početka godine do danas Vatrogasno-spasilačka jedinica Kruševac imala je oko 900 intervencija što je znatno više u poredjenju sa predhodnom godinom.

Na teritoriji Srbije od početka godine pripadnici Sektora za vanredne situacije spasili su 1024, a intervenisali u više od 31.000 vanrednih situacija, od čega u gotovo 25.000 požara. Formirana u okviru MUP-a 2009. godine, jedinica broji oko 4.500 pripadnika u 162 operativne vatrogasno-spasilačke jedinice.