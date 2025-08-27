DA LI STE POTPUNO ZAŠTIĆENI UZ KASKO OSIGURANJE?

Dok obavezno osiguranje pokriva samo štetu nanesenu trećim licima, kasko osiguranje pruža potpunu zaštitu i za štetu koja nastane na vašem vozilu, bez obzira na okolnosti.

Dakle, uz kasko ste skoro pa potpuno zaštićeni, ali morate znati stepen njegovog pokrića, kada se neće aktivirati i koliko traje, da bi zaštitu na koju imate pravo, mogli i da primenite u potpunosti.

U ovom tekstu ćemo se detaljnije pozabaviti kaskom i objasniti pomenute faktore.

Šta je kasko osiguranje?

Kasko osiguranje je dobrovoljna vrsta osiguranja koja vas štiti od štete na vašem vozilu, bilo da ste vi krivi ili ne možete utvrditi krivca. Ovo osiguranje je posebno korisno u situacijama koje obavezno osiguranje ne pokriva, kao što su štete nastale usled krađe, elementarnih nepogoda, saobraćajnih nezgoda ili vandalizma.

Vrste kasko osiguranja i njihova pokrića

Postoje tri osnovne vrste kasko osiguranja: potpuno (full) kasko, delimično kasko i mini kasko. Svaka od ovih vrsta pruža različite nivoe zaštite za vaše vozilo, a izbor zavisi od vrednosti vozila, starosti, budžeta i želje za pokrićem određenih rizika.

Potpuno (full) kasko osiguranje nudi najširu zaštitu, pokrivajući štete nastale usled saobraćajnih nezgoda, krađe vozila, požara, poplava, udara groma, oluja, grada, snežnih lavina, eksplozija, kao i štete izazvane vandalizmom ili demonstracijama. Ova polisa je pogodna za vlasnike novih ili skupocenih vozila koji žele maksimalnu sigurnost.

Delimično kasko osiguranje fokusira se na pokriće stakala na vozilu, uključujući prednje vetrobransko staklo, zadnje staklo i bočne staklene površine. Ova vrsta osiguranja je cenovno povoljnija i obuhvata štete nastale usled saobraćajnih nezgoda, eksplozija, udara groma, oluja, grada, snežnih lavina, padova ili udara predmeta, kao i štete izazvane vandalizmom ili demonstracijama. Međutim, ne pokriva štete nastale krađom vozila.

Mini kasko osiguranje namenjeno je vlasnicima vozila starijih od 10 godina. Ovo osiguranje pokriva štete do procenjene vrednosti vozila prema katalogu, što može biti niže od stvarne ekonomske tržišne vrednosti. Zbog toga, u slučaju štete, osiguranje možda neće pokriti sve troškove popravke ili zamene vozila.

Za dodatnu zaštitu, moguće je ugovoriti dopunsko kasko osiguranje koje može obuhvatiti troškove vuče, posebnu opremu vozila, iznajmljivanje zamenskog vozila i druge usluge definisane ugovorom.

Kada se kasko osiguranje neće aktivirati?

Iako kasko osiguranje pruža široku zaštitu, postoje situacije kada se šteta neće pokriti. Najpre, ako je vozač bio pod uticajem alkohola ili droga u trenutku nezgode, osiguravajuća kuća obično odbija pokriće štete. Takođe, ako je šteta namerno prouzrokovana, bilo da je reč o oštećenju vozila ili uništavanju njegove opreme, osiguranje neće obezbediti nadoknadu.

Još jedan važan izuzetak odnosi se na nelegalne aktivnosti. Ako ste učestvovali u nelegalnim radnjama, kao što su ilegalne trke ili vožnja bez važeće vozačke dozvole, osiguranje se neće aktivirati. Takođe, kasko osiguranje obično ne pokriva štetu nastalu dok je vozilo u servisu, niti kada se prevozi drugim sredstvima transporta, osim ako nije posebno ugovoreno u uslovima polise.

Prirodne katastrofe, poput zemljotresa, mogu biti isključene iz pokrića, osim ako specifično nisu uključene u vašu polisu. S obzirom na to, važno je pažljivo pročitati ugovor i biti siguran da razumete koje situacije su obuhvaćene osiguranjem, a koje nisu.

Koliko traje kasko osiguranje?

Kasko osiguranje se obično ugovara na godišnjem nivou, ali postoje i opcije za dugoročne ugovore, koji mogu trajati više godina. Osiguranje je važeće od datuma kada ugovor stupi na snagu, obično tačno u ponoć. Takođe, moguće je obnoviti polisu i produžiti je na još jedan ili više godina.

Kratkoročne polise su pogodnije za vozače koji znaju da neće koristiti vozilo tokom cele godine, dok dugoročne opcije obezbeđuju dugoročnu stabilnost i manju cenu osiguranja, naročito za vozila koja se često koriste.

Pogodnosti uz bonus-malus sistem za savesne vozače

Bonus-malus sistem je metod koji osiguravajuće kuće koriste za određivanje visine premije osiguranja na osnovu “ponašanja” vozača. Ovaj sistem se primenjuje kako na obavezno osiguranje od autoodgovornosti, tako i na kasko osiguranje.

Bonus : Ako vozač nije izazvao saobraćajne nezgode i nije prijavio štetu tokom osiguravajuće godine, ostvaruje pravo na popust naredne godine. Ovaj popust se postepeno povećava svake godine.

Malus: Ako vozač izazove saobraćajnu nezgodu ili prijavi neku drugu štetu, premija osiguranja se povećava. Svaka prijavljena šteta može rezultirati povećanjem premije za određeni procenat, što znači da vozač postaje „rizičniji" za osiguravajuću kuću.

Važno je napomenuti da bonus-malus sistem nije vezan za vozilo, već za vozača. To znači da prilikom prodaje vozila, novi vlasnik ne preuzima bonus ili malus prethodnog vlasnika. Međutim, prilikom kupovine novog vozila, vozač može preneti stečeni bonus sa prethodnog vozila na novo.

Kasko osiguranje predstavlja važan korak u zaštiti vašeg vozila i smanjenju potencijalnih finansijskih gubitaka. Pruža sigurnost u gotovo svim situacijama, bilo da ste vi odgovorni za štetu ili nije moguće utvrditi krivca. Pre nego što se odlučite, obavezno uporedite različite ponude osiguravajućih kuća i izaberite onu koja vam pruža najbolju zaštitu. Pratite jefimija.tv za još korisnih tekstova!

