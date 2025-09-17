CRVENI KRST KRUŠEVAC ORGANIZUJE REDOVNU AKCIJU DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Crveni krst Kruševac, u četvrtak, 18. septembra 2025. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, u prostorijama Crvenog krsta Kruševac (Čolak Antina 36A).

Za normalno funkcionisanje zdravstvenih institucija neophodno je imati bar trodnevne rezerve krvi, odnosno da svakog dana bude prikupljeno oko 300 jedinica krvi.

Davaoci mogu biti sve osobe od 18 do 65 godina starosti ukoliko su potpuno zdrave, ne piju lekove, nisu na terapiji i u poslednjih šest meseci nisu imali hirurške intervencije. Muškarci u odnosu na žene mogu češće da daju krv – muškarci mogu dati krv na 12 nedelja odnosno tri meseca, a žene na 16 nedelja, odnosno četiri meseca.