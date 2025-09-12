CRVENI KRST KRUŠEVAC OBELEŽIO SVETSKI DAN PRVE POMOĆI

Povodom Svetskog dana prve pomoći, Crveni krst Kruševac je na Trgu glumaca organizovao javni čas prve pomoći. Ovogodišnja tema je: „Prva pomoć i klimatske promene“, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj poznavanja prve pomoći u vanrednim situacijama izazvanim klimatskim ekstremima.

Ovom prilikom, volonteri Crvenog krsta su demonstrirali mere prve pomoći, delili edukativni materijal i razgovarali sa građanima o načinima prevencije i reagovanja u slučajevima toplotnog udara, dehidratacije, iscrpljenosti od toplote i drugih stanja povezanih sa visokim temperaturama.