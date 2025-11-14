CRVENI KRST KRUŠEVAC JE ORGANIZOVAO PREVENTIVNE PREGLEDE ZA KORISNIKE NARODNE KUHINJE

Crveni krst Kruševac, u saradnji sa Domom zdravlja organizovao je preventivne preglede za korisnike Narodne kuhinje.

Crveni krst Kruševac, šest dana u nedelji, obezbeđuje besplatne obroke za oko 600 korisnika narodne kuhinje, na četiri lokacije u gradu. U saradnji sa Domom zdravlja organizovani su i preventivni zdravstveni pregledi na punktovima u naselju „Marko Orlović“, Prvoj mesnoj zajednici i mesnoj zajednici „Car Lazar“, gde su korisnici Narodne kuhinje, ali i građani koji stanuju blizu pomenutih lokacija, imali priliku da izmere krvni pritisak, nivo šećera u krvi i dobiju savete lekara.

Crveni krst Kruševac pored svojih redovnih aktivnosti, u saradnji sa trgovinskim lancem Lidl, priprema i pakete pomoći za socijalno ugrožena lica, kao i paketiće za mališane iz osetljivih grupa, te pozivaju građane koji mogu da se priključe akciji.