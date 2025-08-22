„CRVENA ZONA“ POTROŠNJE MENJA SE SA 1.600 NA 1.200 KWH, STRUJA I ZVANIČNO POSKUPLJUJE 1. OKTOBRA

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je odluke koje se tiču promena cena za prenos i distribuciju električne energije, a koje će početi da važe od 1. oktobra 2025. godine.

Na osnovu zahteva „Elektromreže Srbije“ i „Elektrodistribucije Srbije“, Agencija je odobrila sledeće promene:

Cena prenosa struje biće veća za 10 odsto u odnosu na cenu iz oktobra 2021. godine.

biće u odnosu na cenu iz oktobra 2021. godine. Cena distribucije struje (ono što građani i privreda plaćaju za dovod struje do svojih objekata) biće veća za 16 odsto u odnosu na isti period.

Produženi popusti i korekcije zona potrošnje

Takođe, donete su i važne odluke koje se tiču domaćinstava:

Produžen je rok do 31. decembra 2026. godine u kojem domaćinstva mogu da koriste određene povlastice bez potrebe za izmenom priključka. To znači da će i dalje moći da im se obračunava manja snaga, što utiče na manji račun za struju.

do u kojem domaćinstva mogu da koriste određene povlastice bez potrebe za izmenom priključka. To znači da će i dalje moći da im se obračunava manja snaga, što utiče na manji račun za struju. Promenjena je granica između „plave“ i „crvene“ zone potrošnje – sa 1.600 kWh na 1.200 kWh mesečno. Ovo znači da će korisnici ući u skuplju, „crvenu“ zonu već pri manjoj potrošnji.

– sa mesečno. Ovo znači da će korisnici ući u skuplju, „crvenu“ zonu već pri manjoj potrošnji. Za domaćinstva koja imaju trofazni priključak i odobrenu snagu između 11,04 kW i 17,25 kW, i dalje će se, pod određenim uslovima, obračunavati manja snaga – što može smanjiti račune. Ako mesečna potrošnja ne prelazi 350 kWh, priznaje se obračun na 6,90 kW.

Sve ove odluke će biti objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije, kao i na sajtu Agencije za energetiku.

Izvor: rts.rs