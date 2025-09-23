CINK PREDSTAVIO REZULTATE PROJEKTA VEZANOG ZA ODBRANU OD SLAPP POSTUPAKA

Predstavljeni su rezultati projekta “Podizanje kapaciteta civilnog društva, medija i pravnih stručnjaka u Centralnoj Srbiji za odbranu od SLAPP postupaka”.

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK predstavio je rezultate projekta “Podizanje kapaciteta civilnog društva, medija i pravnih stručnjaka u Centralnoj Srbiji za odbranu od SLAPP postupaka”. Za deset meseci, koliko je trajala realizacija, spovedene su aktivnosti usmerene na aktiviste, organizacije civilnog društva, novinare i advokate. Organizovana je kampanja među advokatima kako bi se kasnije uključili u aktivnosti, održana su dva predavanja koja su vodili stručnjaci za ovu temu, panel diskusija na kojoj su novinari govorili o svojim iskustvima, radionice, a sprovedena je i aknketa među aktivistima civilnog društva i među novinarima o tome koliko su informisani.

Projekat „Podizanje kapaciteta civilnog društva, medija i pravnih

stručnjaka u Centralnoj Srbiji za odbranu od SLAPP postupaka“, se sprovodi u okviru programa „Anti-SLAPP Inicijativa Srbija – Jačanje otpornosti civilnog društva i medija“ koji finansira Evropska unija a sprovodi konzorcijum u kojem su Partneri Srbija, Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji.