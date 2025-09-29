„ČARAPANI“ OSVOJILI PRVO MESTO NA MEĐUNARODNOM FESTIVALU FOLKLORA U TURSKOJ

Na Međunarodnom festivalu folklora u turskom gradu Sarimsakli, kruševački Folkorni ansambl „Čarapani“ osvojio je prvo mesto za najbolju koreografiju i prvo mesto u generalnom plasmanu.

Takmičilo se 17 ansambala iz 6 zemalja, sa preko 500 učesnika.

Za Folkorni ansambl „Čarapani“ ovo je najuspešnija godina od osnivanja. Naime, osim mnogobrojnih nastupa na manifestacijama u zemlji, Kruševac i Srbiju predstavljali su na šest međunarodnih festivala folklora.

Folkorni ansambl „Čarapani“ osnovan je 2013. godine, trenutno broji 260 igrača u svim starosnim kategorijama, od najmlađih, pripremnih, izvođačkog ansambla do veterana.