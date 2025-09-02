Nova školska godina u Srbiji počela je za 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je 65.000 prvaka. U osnovnim školama grada Kruševca juče je 939 đaka prvi put selo u školske klupe, a ukupan broj prvaka na nivou Rasinskog okruga je oko 1.700 istakao je načelnik školske uprave Zoran Asković gostujući u jutarnjem programu televizije „Jefimija“.

Podsećamo, grad Kruševac iz budžeta je izvršio prenos 80 miliona 30hiljada dinara za sve učenike kruševačkih škola. Novčanu pomoć u iznosu od po 10.000,00 dinara dobilo je 8.003 učenika osnovnih škola po spiskovima sačinjenih od strane škola, u okviru nove mere populacione politike „Grad i roditelji za lakše obrazovanje“.