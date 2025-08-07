BOGAT ZABAVNI PROGRAM TOKOM AVGUSTA U ZABAVNOM PARKU „ŠARENGRAD“

U zabavnom parku Šarengrad, omiljenom mestu najmlađih, tokom avgusta se organizuju brojne aktivnosti.

Već ovog vikenda 9. i 10. avgusta vas očekuju Igre bez granica i sportske avanture, a vikendima do kraja meseca slede i ritmička gimnastika, posmatranje meseca, javni čas i turnir u mini odbojci, spektakl sa Haos animatorima i predstava „Tri praseta“. Očekuju vas sporstke avanture, kulturno zabavno veče, posmatranje sunca, spektakli sa animatorima, takmičenje u odbojci, pozorišne predstave i još mnogo toga.

Spremite se za mesec pun iznenađenja,smeha i nezaboravnih trenutaka, poručuju organizatori.