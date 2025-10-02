BESPLATNIH SEDAM RADIONICA KANCELARIJE ZA MLADE U KRUŠEVCU ZA SVE IZMEĐU 15 I 30 GODINA

Kancelarija za mlade Kruševac Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca i ove godine realizuje besplatne radionice za mlade grada Kruševca.
Ukoliko imate između 15 i 30 godina, a želite da steknete nove veštine, upoznate nove drugare i kvalitetno provedete svoje slobodno vreme, očekujemo Vašu prijavu.
Na raspolaganju je sedam besplatnih radionica:
- Digitalni marketing,
- Osnove fotografije,
- Osnove glume,
- Osnove šminkanja,
- Osnove šivenja i krojenja,
- Mentalno zdravlje i
- Osnove slikanja.
Cilj realizacije radionica je obezbeđivanje kvalitetnog, interaktivnog, zanimljivog neformalnog obrazovanja i angažovanog provođenja slobodnog vremena mladih grada Kruševca.
Radionice su besplatne i realizovaće se tokom oktobra i novembra 2025. godine u prostorima koje će obezbediti Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca.
Prijavi se za radionice na https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd7YG-gjjv…/viewform, a za istu vam treba manje od 3 minuta.
Prijava za radionice traje od 1.10. do 10.10.2025.godine.