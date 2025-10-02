BESPLATNIH SEDAM RADIONICA KANCELARIJE ZA MLADE U KRUŠEVCU ZA SVE IZMEĐU 15 I 30 GODINA

Kancelarija za mlade Kruševac Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca i ove godine realizuje besplatne radionice za mlade grada Kruševca.

Ukoliko imate između 15 i 30 godina, a želite da steknete nove veštine, upoznate nove drugare i kvalitetno provedete svoje slobodno vreme, očekujemo Vašu prijavu.

Na raspolaganju je sedam besplatnih radionica:

Digitalni marketing, Osnove fotografije, Osnove glume, Osnove šminkanja, Osnove šivenja i krojenja, Mentalno zdravlje i Osnove slikanja.

Cilj realizacije radionica je obezbeđivanje kvalitetnog, interaktivnog, zanimljivog neformalnog obrazovanja i angažovanog provođenja slobodnog vremena mladih grada Kruševca.

Radionice su besplatne i realizovaće se tokom oktobra i novembra 2025. godine u prostorima koje će obezbediti Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca.

Prijavi se za radionice na https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd7YG-gjjv…/viewform, a za istu vam treba manje od 3 minuta.

Prijava za radionice traje od 1.10. do 10.10.2025.godine.