Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI DOJKE U OPŠTOJ BOLNICI U KRUŠEVCU, U NEDELJU, 21. JUNA 2026.

ByGoran Nikolić

jun 10, 2026

Opšta bolnica Kruševac nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda, u cilju rane dijagnostike i promocije najjednostavnijeg načina brige o sopstvenom zdravlju.

Obaveštavaju se svi zainteresovani sugrađani (sa ili bez zdravstvenog osiguranja) da će u nedelju, obaviti 21. juna 2026. godine, u periodu od 08 do 16 časova, obaviti akcija preventivnih ultrazvučnih pregleda dojki.

Pregledi će se obaviti u Službi radiološke dijagnostike, koja se nalazi u prizemlju zgrade Dijagnostičkog centra.

Prilikom dolaska neophodno je poneti odgovarajuću ličnu ispravu radi identifikacije.

Pozivamo sve sugrađane, a posebno one koje do sada nisu imale priliku da obave ovu vrstu pregleda, da iskoriste priliku i provere svoje zdravlje, poručuju iz Opšte bolnice Kruševac.

By Goran Nikolić

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