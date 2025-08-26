ASFALTIRANE ULICE NIKOLE TESLE, BRAĆE RAJKOVIĆ I DUŠANA DOBRIĆA U TEKIJAMA

U mesnoj zajednici Tekije, koja ima oko 600 stanovnika, asfaltirane su tri ulice. Radove je izvodilo kruševačko preduzeće „Tehnogradnja“, a finansijska sredstva izdvojena su iz budžeta grada Kruševca. Reč je o ulicama Nikole Tesle, Braće Rajković i Dušana Dobrića.

U ove tri ulice, ukupne dužine oko 600 metara, živi 40-ak domaćinstava.

Tekije je samo jedna od 54 mesne zajednice na teritoriji Kruševca u kojima se izvode infrastrukturni radovi po potrebi i prioritetima meštana, a sve sa ciljem ravnomernog razvoja sela i grada i boljeg života građana u ovim sredinama.