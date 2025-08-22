ASFALTIRANE MOJSINJSKA, BORSKA I ULICA KULINA BANA U MALOM GOLOVODU

Mesna zajednica Malo Golovode je jedna od najvećih na teritoriji grada Kruševca i broji ukupno oko 7.500 stanovnika. Prema Planu i programu razvoja mesne zajednice, a u cilju boljeg i kvalitetnijeg života građana, uz pomoć gradske uprave brojni infrastrukturni radovi su završeni.

Jedni od radova su i uređenje tri ulice u ovom mestu, koje su se radile po prioritetu i u dogovoru sa meštanima. Reč je o ulicama Mojsinjskoj, Borskoj i ulici Kulina Bana u kojima živi veliki broj meštana, a posebno najmlađih stanovnika.

Radovi, koje je izvodilo kruševačko preduzeće “Tehnogradnja”, finansirani su iz budzeta grada ukupne vrednosti oko 15,5 miliona dinara. Pored pomenutih, u ovoj mesnoj zajednici mlevenim asfaltom je nasuto još sedam ulica. Istovremeno se radi po Planu i programu u svim mesnim zajednica na teritoriji Kruševca, kako gradskim tako i seoskim, a u skladu sa mogućnostima Grada Kruševca.