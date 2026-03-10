APEL RODITELJIMA I ŠKOLAMA – POSEBNA PAŽNJA NA BEZBEDNOST DECE PRI KORIŠĆENJU ELEKTRIČNIH TROTINETA

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na roditelje, škole i sve učesnike u obrazovnom sistemu da posebnu pažnju posvete bezbednosti dece prilikom korišćenja lakih električnih vozila, tzv. električnih trotineta.

Električni trotineti su u poslednjih nekoliko godina postali sve prisutniji u saobraćaju, a sve češće ih koriste i deca školskog uzrasta. Iako predstavljaju praktično prevozno sredstvo, njihova upotreba nosi određene rizike, naročito ukoliko se ne poštuju saobraćajni propisi i pravila bezbednog ponašanja.

Podsećamo da su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisana jasna pravila za učešće lakih električnih vozila u saobraćaju. Između ostalog, lakim električnim vozilom na javnim putevima ne sme upravljati lice mlađe od 14 godina, obavezna je upotreba zaštitne biciklističke kacige, a vozači su dužni da se kreću biciklističkim stazama, biciklističkim trakama ili pešačko-biciklističkim stazama gde one postoje. Takođe, nije dozvoljeno prevoziti drugo lice na električnom trotinetu. Pored navedenih, propisima su utvrđena i druga pravila i ograničenja koja se odnose na učešće lakih električnih vozila u saobraćaju, a koja su detaljno navedena i objašnjena u preglednom izveštaju koji je pripremila Agencija za bezbednost saobraćaja.

Podaci ukazuju da se deo saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju laka električna vozila odnosi upravo na mlađe učesnike u saobraćaju, što dodatno ukazuje na značaj edukacije i nadzora od strane odraslih.

Agencija za bezbednost saobraćaja zato upućuje apel roditeljima da razgovaraju sa svojom decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, da vode računa o uzrastu deteta i da obezbede upotrebu zaštitne opreme, pre svega biciklističke kacige.

Istovremeno, pozivamo škole da, u okviru svojih aktivnosti usmerenih na bezbednost učenika, skrenu pažnju učenicima i roditeljima na pravila bezbedne upotrebe električnih trotineta i na značaj poštovanja saobraćajnih propisa.

U cilju informisanja javnosti, Agencija je pripremila pregledni izveštaj „Laka električna vozila“, koji sadrži osnovne informacije o propisima, ograničenjima i preporukama za njihovo bezbedno korišćenje.

Bezbednost dece u saobraćaju je zajednička odgovornost porodice, škole i društva u celini. Samo zajedničkim delovanjem možemo doprineti tome da deca budu bezbednija u saobraćaju.