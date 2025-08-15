APEL AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – VOZITE ODMORNI

Tokom predstojećeg vikenda očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na graničnim prelazima, kako na ulazu tako i na izlazu iz zemlje, zbog velikog broja građana koji putuju ka letnjim odmaralištima, ali i onih koji se vraćaju sa odmora. Zbog toga Agencija za bezbednost saobraćaja upućuje apel svim vozačima da budu strpljivi, da na put kreću odmorni i dobro pripremljeni, kako bi putovanje proteklo bezbedno.

Iskustvo pokazuje da nervoza i umor u gužvama mogu dovesti do grešaka, pa vozačima preporučujemo da, kada je moguće, planiraju putovanje van perioda najvećih gužvi. Ukoliko ipak dođe do čekanja na graničnom prelazu, važno je imati dovoljno vode i laganu hranu, redovno provetravati vozilo kako bi u njemu bilo svežeg vazduha, a pre svega biti strpljiv i poštovati uputstva policije i graničnih službi.

Kampanja „Vozi odmoran“, koju sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja, u saradnji sa MUP -Upravom saobraćajne policije, JP „Putevi Srbije“, AMSS, TOS i kompanijom EKO Serbia, podseća vozače da umor značajno usporava reakcije i otežava procenu situacije na putu. Zato je potrebno praviti pauzu od najmanje 15 minuta na svaka dva sata vožnje, odmoriti se pre polaska i izbegavati duge vožnje bez predaha, naročito u noćnim satima.

Takođe, savetuje se da pre puta proverite tehničku ispravnost vozila, isplanirate rutu, prilagodite brzinu uslovima puta i uvek poštujete saobraćajne propise.

Cilj kampanje „Vozi odmoran“ je da se svako putovanje završi bezbedno, a ovi jednostavni koraci mogu napraviti razliku između bezbednog putovanja i rizične situacije. Bezbednost u saobraćaju zavisi od svakog učesnika u saobraćaju – zato budite oprezni, strpljivi i vozite odmorni.