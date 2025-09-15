ALTERNATIVNI CENTAR ZA DEVOJKE OTVORIO KONKURS ZA STIPENDIRANJE SUPER DEVOJČICA

Alternativni centar za devojke otvorio je konkurs za stipendiranje Super devojčica, koji traje od 15. do 30. septembra, 2025. do ponoći.

Pravo učešća na konkursu imaju sve devojčice sa područja Srbije, uzrasta od 8 do 14 godina koje žele da razvijaju svoje talente i veštine u oblasti sporta, umetnosti i nauke.

Roditelji/staratelji prijavni formular za devojčice mogu popuniti putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOv16HsRbLihCmKEPgK9iFik69skHt86L3wve4qXcfcQYSrg/formResponse

O stipendijama će odlučivati komisija sastavljena od mladih umetnica, naučnica, sportistkinja i aktivistkinja.

Kandidatkinje koje uđu u uži izbor biće pozvane na online intervju u pratnji roditelja/staratelja u periodu od 6. do 10. oktobra 2025.

Informacije o dobitnicama novčanih stipendija, u pojedinačnom iznosu od 40.000 rsd, objavićemo na našim društvenim mrežama na Međunarodni dan devojčica, 11. oktobra 2025. a pobednice konkursa i njihove roditelje obavestićemo emailom i/ili telefonom, nakon čega sledi potpisivanje ugovora o donaciji sa jednim od roditelja, kao i uručivanje stipendije uplatom preko tekućeg računa.

Takođe, podsećamo da kampanja prikupljanja sredstava za stipendije „Podrži Super devojčice“ traje do 10. oktobra. Do sada smo uz podršku fizičkih i pravnih lica prikupile sredstva za 15 stipendija u pojedinačnom iznosu od po 40.000 rsd. Svi zainteresovani mogu podržati kampanju putem linka:

https://www.donacije.rs/projekat/podrzi-super-devojcice-2025/

Više informacija o prethodnim kapanjama i dobitnicama stipendija možete pronaći na sajtu:

https://superdevojcice.org/